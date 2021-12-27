綜藝天王吳宗憲兒子鹿希派昨(26)日爆抽大麻捲菸遭逮，事後由姊姊Sandy吳姍儒和吳宗憲經紀人以10萬元保出；消息傳出引發各界議論紛紛，有PTT網友忍不住好奇問，台灣綜藝大咖中「誰的小孩家教最好？」沒想到鄉民給的答案竟是一面倒：「邰哥！兒子完全不染演藝臭氣還學霸」、「爸爸本身身教非常好」、「邰哥真的清流」。

有網友在PTT八卦版(Gossiping)指出，三大主持天王的小孩剛好都往藝能界發展，憲哥（吳宗憲）兒子吳睿軒（鹿希派），讀美國伯克利音樂學院，現為男歌手、創作者；乃哥（徐乃麟）兒子徐新洋，讀加拿大哥倫比亞大學，現為主持人；瓜哥（胡瓜）兒子胡釋安則畢業於美國加利福尼亞大學，現為演員。此外，原PO也加碼表示，邰哥（邰智源）的兒子為台大電機系學霸，讓他不禁好奇「誰的家教最好？」

2014年邰智源陪同學霸兒子邰靖領市長獎。（羅永銘攝）

鄉民看了一面倒喊：「邰哥！兒子完全不染演藝臭氣還學霸」、「邰哥真的清流」、「邰哥大勝」。同一時間也有網友在臉書貼出邰智源的照片指出：「想兒子教的好，去問他」，掀起大片粉絲狂讚，「邰哥真的是大哥級裡面很不錯的」、「爸爸本身身教非常好」、「邰哥真的是少數的好藝人」。

邰智源養出學霸兒子。（圖／資料照）

另外還有人分享：「邰智源的小孩真的家教很好，我載過他全家人去走星光大道」、「邰哥兒子是學霸，我有問邰哥，怎麼樣教孩子？邰哥只說一句『不要打他』，短短四個字卻有很深的學問」，一時間網路竟「零負評」佳評如潮，看來邰智源的家風確實受到網民肯定。

2017年邰智源（右）帶兒子邰靖（左）上電台接受主持人黃光芹（中）訪問。（中時電子報資料照片）

許多綜藝大咖樂於提攜兒女進演藝圈，如「阿西」陳博正帶出女兒田羽安，黃西田帶出女兒黃露瑤；甚或「比莉」王雪娥的兒子周湯豪，陶大偉的兒子陶喆，成就都不輸給父母輩。吳宗憲雖帶出零負評的好女兒Sandy吳姍儒，奈何兒子鹿希派卻一再出包；孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐也曾鬧出「做大事」風波，這些曾行差踏錯的星二代日後能否「逆轉人生」，還得看個人的修行覺悟了。