台積電總裁魏哲家日前帶領高階主管一行拜會台中市長盧秀燕，表達希望在台中擴廠；盧秀燕27日證實台積電已提出擴廠計畫，台中市政府非常歡迎，但希望台積電也能提出相關水、電計畫，希望未來在水電的使用上，又能更綠色、更環保、更循環。

魏哲家24日帶領高階主管一行拜會盧秀燕，表達，台中具備絕佳條件優勢，並表示高科技業所需要人才，很願意留在台中，如果台積電要擴廠，台中一定是選項之一。盧秀燕27日上午出席東區育英國中育英堂落成啟用典禮，證實台積電已提出擴廠計畫，案子正在進行中。

盧秀燕表示，台積電高層日前曾到台中市拜訪她，也特別提到他們在台中有強烈的投資意願，他們認為台中的地理位置適中，天氣良好，容易吸引人才來就業，如招募順利可以創造七、八千人就業機會，總投資金額約八千億到一兆左右，台中市政府表示歡迎，也會協助。

盧秀燕也說，最近他們（台積電）已把案子提出來，不過因台積電會用很多的水與電，市府也請他提出水電計畫，怎麼達到投資的目的，又在水電的使用上，又能更綠色、更環保、更循環，中央跟地方政府都會非常重視。