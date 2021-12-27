就算陣中出現10名球員觸發聯盟健康與安全協議停賽，其中包含原本的先發五人，可是暴龍還是必須前往克里夫蘭作客迎戰騎士，結局當然可想而知，暴龍最後以99比144慘遭騎士狠狠修理，就連暴龍總教練納斯也搞不懂為何他們還要出賽。

「我想我們為何還要出賽這個問題很難回答，」納斯表示，「我總是試圖讓自己成為解決問題的一部分，我們這裡真的出現了大問題，不光是籃球領域的問題，我想既然聯盟的領導者做出決定，你只能努力跟隨他們，積極去做好你的工作。」

暴龍目前除了原本先發的范維利特、崔特、史考提巴恩斯、席亞卡與阿丘瓦觸發聯盟協議，阿奴諾比、尚帕尼、伯奇、波加、弗林等人也同樣觸發協議停賽，導致今天只能排出相當陌生的先發陣容，就連日籍前鋒渡邊雄太都扛下先發位置。

結果暴龍遭到騎士無情三分火力砲轟，騎士全場投進22顆三分球，先發5人得分全都上雙，其中以加蘭、洛夫各拿22分最高，馬爾卡寧也有20分，迪恩韋德與瓦倫丁各有17分，盧比歐16分；暴龍以渡邊雄太26分、13籃板表現最佳，布契也有21分進帳。