日本駐台代表泉裕泰日前參加「日台之心聖誕音樂會市集」，接受媒體採訪時稱「福島食品問題跟CPTPP沒有連結」。前立委孫大千就在臉書發文說，「日本駐台代表的大實話，無情的揭穿了民進黨的洗腦騙術！」

萊豬議題辦公投時，民進黨就用全黨之力反對，更稱拒絕萊豬就是拒絕美豬，如此一來會走不出國際，造成台美關係生變等，最後萊豬公投因未過門檻而遭到否決。事後又傳出日本核食的爭議，泉裕泰日前就說，食安是政府要負責的問題，可依國際標準與科學依據進行判斷，至於被問到福島食品的爭議，泉裕泰則表示「跟CPTPP沒有連結」。

孫大千表示，若開放福島食品進口和申請加入CPTPP沒有連結，那台灣到底還有沒有必要開放呢？質疑「這是把台灣人民當盤子嗎？」並指出若開放日本核食進口與加入CPTPP沒有關聯，為何民進黨政府要一直欺騙人民開放美國萊豬和CPTPP有密切關係？

孫大千不解，民進黨有什麼理由在國家沒有得利的情況下，還要犧牲台灣人民的食品安全開放核食進口？「難不成是因為民進黨和日本政府有私下的政治暗盤交易嗎？」並說「原來，得到好處的是民進黨，犧牲健康的卻是台灣人民」。