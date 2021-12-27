台股封關倒數四日，加權指數27日開盤多頭氣勢旺，以18080點再創歷史新高，指標股聯發科（2454）上漲4.46％，而近日大熱門的台亞（2340）依舊一馬當先，股價續飆6.5％，台積電（2330）上漲0.5％，友達（2409）、群創（3481）目前漲幅皆逾1％，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）都維繫在盤上。

因今年耶誕節在周六，美股及大多數歐股上周五休市，英、法股市則是縮短交易時間，整體交投清淡，英國FTSE 100小跌0.02％、法國CAC 40小跌0.28％。

雖然外資有耶誕假期影響，但其「放假也要買」的心態頗受矚目，24日續買86億元，上周累積買超195.35億元，而市場更聚焦內資動態，衝刺最後四個交易日。

據第一金投顧晨訊指出，短期內最大不確定性、即升息的影響在近期聯準會（Fed）公布方向後已漸漸消除。輝瑞Paxlovid成為全美第一款獲准的新冠肺炎口服藥，預計將使2022年全球免於重症威脅，經濟復甦可望持續，接下來股市將回歸個股基本面表現，可趁外資放假期間，逢低布局首選高殖利率個股，如顯卡和面板等族群，另在成長股方面，首選IC設計概念股，為2022第一季布局重點。