A股27日早盤偏弱，開低震盪。

上證指數開盤報3613點，跌5點或0.14％；截至10點5分，報3620.92點，上揚2.87點，漲幅0.08％。

深成指開盤報14704點，跌6點或0.04％；現報14765.61點，上揚55.28點，漲幅0.36％。

滬深300指數開盤報4918點，跌3點或0.06％；現報4928.03點，上揚6.69點，漲幅0.14％。

創業板指數開盤報3296點，跌不足1點；現報3310點，上揚13.36點，漲幅0.41％。