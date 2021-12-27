A股開低震盪 滬指守住3600點 10:302021/12/27 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股27日早盤偏弱，開低震盪。 上證指數開盤報3613點，跌5點或0.14％；截至10點5分，報3620.92點，上揚2.87點，漲幅0.08％。 深成指開盤報14704點，跌6點或0.04％；現報14765.61點，上揚55.28點，漲幅0.36％。 滬深300指數開盤報4918點，跌3點或0.06％；現報4928.03點，上揚6.69點，漲幅0.14％。 創業板指數開盤報3296點，跌不足1點；現報3310點，上揚13.36點，漲幅0.41％。 台股衝萬八 11檔今年漲翻天 物價上揚 12月消費信心恐下滑 #上揚 #開盤 #漲幅 #現報 #A股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 輝達成2021股價漲幅最大巨型科技股 19:392021/12/26 財經 滬指開盤漲2點 深成指漲8點 10:222021/12/24 財經 華爾街預測2022年標普指數漲幅溫和 07:532021/12/27 財經 疫飛沖天 28區1字頭房價消失 04:102021/12/27 產業．科技 鳳山大東文化生活圈新屋少 富邦大無疆每坪開價突破30萬元 16:252021/12/25 財經 SCFI創高 美東線漲幅衝第一 04:102021/12/25 財經要聞 恒指開盤漲182點 澳門博彩股上漲 10:292021/12/24 財經 衛生紙漲定 網購激增3倍恐掀搶購 04:102021/12/25 焦點要聞 巨型科技股 今年輝達最會漲 04:102021/12/27 財經要聞 台積電、聯發科帶頭衝 台股漲逾百點再創18079新高 09:382021/12/27 財經 AI新創基金 盛宴才剛開始 04:102021/12/27 投資理財 財經熱門新聞 蝦皮店到店狂開能賺錢？內行曝「養套殺」絕招：最慘是他 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 無痛存退休金》提早退休勞保年金「減20％」 1方法每月再多領4千 - 財經 赴美蓋5奈米 日本為何用台積電10年前技術？爆2大理由：高招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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