台南市長黃偉哲主持青年路停E8多功能立體停車場動土。（洪榮志攝）

台南房地產市場飆漲，也波及到公共工程。市府為改善東區後火車站、北門路商圈停車空間，以及滿足東區圍下里、東門里聯合活動中心的需求，爭取興建的青年路停E8多功能立體停車場，歷經3度流標後，最後加碼以總經費2.19億元順利標出。市長黃偉哲27日主持動土典禮，工期預定580天，希望能在2023年年底之前完工啟用。

黃偉哲表示，市府十分重視後火車站知事官邸、北門路商圈的停車需求，經向中央爭取0.81億元經費補助，加上市府自籌1.38億元，總經費2.19億元，在東區青年路興建停E8多功能立體停車場，除提高停車供給外，也規畫東門里、圍下里聯合活動中心，為民眾增加嶄新的休憩、交誼空間。完工啟用後，除能紓解當地的停車需求，也能改善北門路段的交通秩序。

交通局長王銘德也指出，停E8立體停車場位於中西區與東區連接的主要交通要衝，加上鄰近知事官邸、北門路商圈、神學院及新樓醫院，停車需求不在話下；停車場興建完成後，不僅汽車停車位將從原有的80席提升至200席，還增設44席機車停車位。

另外，停車場的設計，也呼應基地內的老榕樹意象與神學院景觀，透過葉片外牆的設計，讓停車場看起來像是披了綠色榕葉的外皮，打破過去對於立體停車場冷冰冰的意象；停車場啟用後，還將導入智慧停車管理系統，希望能夠減少民眾尋找停車位與車輛的時間，大幅提升停車場的使用效率。