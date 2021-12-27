陽光在湖面交映，猶如雙日出奇景。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

日月潭迎新年曙光，蔣公碼頭祕境曝光。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

日月潭國家風景區管理處將於12月31日在水社、伊達邵碼頭水面施放雙煙火，火樹銀花在平靜的水面交映，璀璨繽紛；2022年元旦迎日出，在水社蔣公碼頭迎接第一道曙光，更可欣賞太陽從山頭緩緩升起時，倒映在湖面猶如雙日出美景。

2022元旦當天，日月潭的日出方向在水社大山，因水社大山海拔2059公尺的高度影響，日出時間較全台各地晚將近1小時，大約在7點半，因此，在日月潭看日出，不用冒著寒冷的天氣，起早等待。

日月潭涵碧樓是觀賞日出的絕佳地點，太陽尚未升起的時候，橘紅色的朝暉從山巒間灑落，然後自水社大山投射絕美無比的曙光，接續太陽緩緩升起，倒映在日月潭水面上，猶如兩個太陽，絕美無比，因此，涵碧樓的元旦跨年住房專案早已售罄，甚至已有人詢問預約2023年的元旦住房專案。

日月潭欣賞日出的絕佳祕境，就是位於涵碧樓下方的蔣公碼頭，湖光山色加上詩情畫意，搭配2022年日出曙光，堪稱一生一定要欣賞一次的絕美景致。