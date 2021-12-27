SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展將於明日(28)起盛大登場。SEMICON Taiwan 2021匯聚逾650家展商、涵蓋逾2150個展位，包括台積電、鈺創、日月光、矽品、穩懋、南亞科、力積電、欣興、漢民科技、Applied Materials、ASM、DISCO、Lintec、TEL等國內外領先企業，將齊聚展示半導體上下游產業鏈最尖端的技術與創新解決方案。

SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展以「Forward as One」為主軸，於12月28日至30日在台北南港展覽館一館盛大登場，今年展會聚焦「化合物半導體」、「異質整合」、「智慧製造」與「綠色製造」四大主題，其中化合物半導體特展更為全台最大，SEMI期望遵循電動車、5G等未來十年科技主流趨勢，帶動並鏈結台灣及全球化合物半導體產業鏈。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，在物聯網、電動車、5G等市場驅動下，今年全球半導體產值可望成長超過20%，台灣半導體產業產值也將突破4兆元。因應此產業發展態勢，今年SEMICON Taiwan除了匯集半導體先進製程科技、先進測試、策略材料、ESG與永續等新興技術的商機媒合與交流機會外，更跟緊全球最新動態，籌備如化合物半導體特展、綠色製造主題展區等，為觀展者揭示最前瞻的產業趨勢脈動。SEMICON Taiwan作為全球第二大及全台最具影響力的年度半導體專業展會，期許可持續推進全球關鍵技術與應用，創造使整體半導體產業蓬勃發展的強大動能。

今年SEMICON Taiwan特別規劃四大主題創新館及多元主題展區，包含整合產業最新趨勢、眾所注目的化合物半導體創新應用館、異質整合創新技術館、高科技智慧製造未來展區，以及今年首次登場的綠色製造創新形象館。同時為推動政府發展政策，全新推出如投資高雄主題館、中/南部科學園區等特色展區。

其中，化合物半導體特展，邀請到穩懋、漢民科技、應用材料、晶成半導體、嘉晶、IQE等企業，聚焦5G、化合物半導體、動力總成(Powertrain)、GaN & SiC等關鍵技術。同步於展覽首日舉辦「SEMI Talks領袖對談」，聯穎光電、GaN Systems、聯電、漢磊與台灣大學等重量級企業及學界長官將一同針對「台灣在寬能隙半導體的競爭優勢」主題進行交流。