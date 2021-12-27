廣達(2382)旗下雲達科技舉行年度品牌活動，首日(27日)以5G OpenLab開幕典禮暨科技展演發表會揭開序幕，首次曝光位於桃園總部與英特爾共同打造的5G OpenLab。該實驗室設立宗旨為提供完整5G網路整合驗證功能，將作為雲達與開放生態系合作的基地。

廣達董事長林百里今天致詞時表示，每一次的科技躍進都會帶動應用的大轉型，此波AI及高速運算帶動虛擬化商機，疫情讓大家體驗到虛擬化的好處。而現在談到元宇宙，會是未來10年的大改變，每一次改變時廣達都能領先研發，元宇宙使用的關鍵硬體包括AR、VR、伺服器和機器人等，廣達都準備好了。5G串連硬體提供解決方案。企業網路和公網不同，5G會有許多關鍵因素，帶來龐大的商機。元宇宙遍地開花，也會改變經營模式，因此，廣達以open心態邀請合作夥伴共創新商機。

廣達副董事長梁次震表示，廣達在通訊上並不陌生，以前4G都是公有，到了5G會帶來一波新的機會，元宇宙時機會快就會到來，廣達不會落於人後。

雲達為連結5G生態圈、加速5G應用，開發釋放5G最大價值，成立5G OpenLab，提供自行研發企業專網設備讓軟硬體解決方案夥伴進行端到端的整合開發與測試。此外，更提供展示空間與行銷資源，加速產品上市時程，期待透過產業交流及5G應用場景整合，共同加速本土5G解決方案發展。

今日開幕現場，雲達以領先業界的獨立組網SA設備，搭配生態系夥伴所提供的技術及服務，上演5G科技藝術體驗(Smart Performance)，並展示智慧製造(Smart Manufacturing)等用情境為5G企業專網擘畫願景。