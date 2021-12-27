美國29歲饒舌歌手卡蒂·B（Cardi B），以葫蘆型火辣身材與豪放的行事作風而聞名。而去年卡蒂·B曾與丈夫Offset多次傳出婚變，甚至揚言「沒有和解的可能」，今年9月份卻還是生下2寶，甚至還在近日，也就是丈夫生日送上超狂大禮，讓外界看傻眼。

根據外國媒體的綜合報導，十分年輕就爆紅的卡蒂B，私底下相當「寵夫」，對於丈夫Offset身上的行頭出手相當闊綽，過去曾大方送出豪宅、名錶與超跑藍寶堅尼等豪禮，一年比一年還要誇張。今年12月14日Offset迎來30歲生日時，卡蒂·B甚至在生日派對上，直接拿出一張200萬美金（約新台幣5543萬元）的支票送給Offset，讓現場尖叫聲四起；隨後卡蒂·B解釋，因為知道Offset明年要擴大事業規模，她才會直接給錢比較快，豪邁的性格再度引起網友熱烈討論。

事實上，卡蒂·B除了寵夫之外，花在家人身上的錢也從不手軟，先前她便曾曬出女兒一身名牌的照片；另外，她在醫院生2寶兒子時也不使用醫院的被單，而是特別帶著精品毛毯，種種誇張的行為引起不少人批評「炫富」，但卡蒂·B卻完全不在意別人的看法堅持做自己。而Offset過去也曾買下一棟價值約有新台幣4000萬的豪宅送給卡蒂B，出手一樣相當闊綽，讓網友忍不住留言「貧窮限制了我的想像」、「對他們來說錢好像都不是錢」、「200萬對卡蒂·B來說似乎完全沒感覺」。