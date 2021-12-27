人民幣兌美元中間價27日報6.3686元，較上個交易日（24日）報價6.3692元，升6個基點，漲幅0.01％。

截至10點15分，人民幣兌美元在岸價報6.3693元，較上日收盤價6.37元上漲7個基點，漲幅0.01％。

人民幣兌美元離岸價報6.3719元，上揚20個基點，漲幅0.03％。

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