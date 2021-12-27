距離台中第二選區立委補選時間只剩2星期，此場補選攻防激烈，候選人皆極力催票中。國民黨副主席連勝文昨(27日)晚間在臉書發文透露，下午特別到台中顏寬恒競選總部加油，他強調顏及其家人長年在地方基層服務，幫助過許多人，「也不是像某些人，一到選舉就只會噴髒水」。

連勝文在臉書提到，顏寛恒本人及家人長年在地方基層服務，幫助過許多人，特別是許多弱勢的民眾，這些公益的事跡，都是長年以來，一步一腳印的累積，絕非速成，「也不是像某些人，自己該做的事不好好做，一到選舉就只會噴髒水，吹牛又抹黑對手！」

連勝文指出，顏寬恒願意再次承擔重任，競選台中第二選區立委補選，拜託沙鹿區、大肚區、龍井區、烏日區、霧峰區的好朋友，踴躍出來投票。此文曝光不到一天的時間，已有1.1萬名網友按讚，有網友留言寫下，「我們在地最清楚了。只有一個字讚」、「人民的眼睛是雪亮的」、「我是在地人，顏家的服務真的很好，對手的選舉手段確實很可惡」、「堅持下去，成功在望」、「要選在地人才會幫在地人服務」。