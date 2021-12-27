據大陸國家衛健委通報，昨天（26日0—24時）大陸新增確診病例200例。其中境外輸入病例38例（廣西12例，上海11例，廣東5例，北京2例，天津2例，湖南2例，四川2例，浙江1例，河南1例）；本土病例162例（陝西152例，其中西安市150例、咸陽市1例、渭南市1例；廣西7例，均在防城港市；浙江1例，在紹興市；廣東1例，在東莞市；四川1例，在成都市），含5例由無症狀感染者轉為確診病例（均在廣西）。

中國工程院副院長、中國醫學科學院北京協和醫學院院校長提醒大家，面對新冠疫情，別以為人類勝利了，我們對新冠病毒還缺乏想像力。

★王辰院士：別以為勝利了 我們對新冠病毒還缺乏想像力

王辰，中國工程院副院長、中國醫學科學院北京協和醫學院院校長。作為呼吸病學與危重症醫學專家，王辰多次在重大公共衛生事件中挺身而出。2020年，武漢新冠疫情暴發時，王辰提出建立「方艙醫院」的建議被採納得以實施，迅速扭轉抗疫戰局，被稱作「關鍵時刻的關鍵之舉」。

針對當下的疫情，以及中國醫學的更多話題，王辰接受了大陸官媒央視新聞《面對面》節目專訪。面對病毒發生一代一代變異，王辰表示，一個非常關鍵的問題，就是關注病毒的變異和變異產生之後的穩定性。

王辰指出，新冠病毒是一個很聰明的病毒，科學家形容它是「完美級病毒」，很懂得如何去生存和適應自身，它的生存和適應方式必然是傳播性增強，致病率降低，在體內存活時間長一些，這就是它進化的方向。

王辰指出，正因為各方面變量太多，而且不可控，所以病毒發展的走向有無數可能性，很難預測，很難有真正精確時間上的「預言家」。雖然人類已經與新冠病毒共存2年了，但科學家

對其了解還在進行中。因為一個新的病原出現，對它的認識往往需要比較長期的過程，尤其它處在變異中和進化中，對這個病毒的規律現在是不掌握的，現在還沒有形成相對穩定的狀態。

王辰表示，2年對於一個新宿主適應不是一個太長的時間。「去年4月在武漢就開始有人談後疫情時代了，我說不是後疫情時代，我們還處在疫情時代，我說別以為我們勝利了，我們只是對這個病毒還缺乏想像力。」