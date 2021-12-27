李玖哲歸隊，代班的江宏傑結束與姚元浩一起出外景的日子。（三立提供）

李玖哲歸隊，代班的江宏傑結束與姚元浩一起出外景的日子。（三立提供）

三立都會台《就是這味》主持人李玖哲日前向節目請假回日本與老婆團圓，節目特別找江宏傑代班主持，這是江宏傑首次主持美食節目，而李玖哲最近返台歸隊，難得在節目中姚元浩、李玖哲與江宏傑三人同框主持，將於今晚(27日)播出，也是江宏傑代班主持最後一集。

江宏傑在結束代班工作後，就全心投入《全明星運動會》第三季的工作，他表示這次主持是難忘經驗，開始代班前幾集都不知道要說什麼，因為主持真沒有想像中的簡單，也經歷了很多人生中的第一次，笑說最難忘的是「把手伸進牛的肛門做產檢」。他特別感謝姚元浩帶著他，不僅讓他主持上的表現更進步，也幫助他累積更多人生經歷，可將外景所學運用於生活之中，也因為經過這段外景的磨練，江宏傑比以前更勇於表達自己的情緒，不再畏懼與人互動。

而李玖哲不在台灣這段時間時，姚元浩自己也發生了很多事情（母喪），他感謝好友遠方捎來問候備感溫暖，暌違3個月與李玖哲再一起出外景，感情依舊，不會因距離或時間而沖淡；姚元浩觀察江宏傑這3個月來，比以前活潑許多，很認真面對每一位受訪者，勇於嘗試自己從未做過的事，難度最高的幫牛產檢也是義不容辭第一個跳出來挑戰。

至於重返工作崗位的李玖哲在相隔14個月回到日本與老婆相馬茜團聚，兩人一見面就先擁抱5分鐘，老婆特別煮了他最愛的牛尾湯及烤肉，回日本不停被餵食越吃越胖，而他也從《就是這味》節目中學到新技能都展現給老婆看，像切柚子及手沖咖啡，讓老婆非常感動，因為老公以前幾乎什麼都不會，主持之後增進很多。李玖哲還表示他在日本一直有看節目，江宏傑來代班做了很多他不敢做的事，如出海捕魚、釣魚、把手伸進牛的肛門產檢，很佩服他的勇氣，也很慶幸沒跟到這些行程。這次回來他從日本帶了許多餅乾糖果送給姚元浩及江宏傑，仔細一看上面竟然是中文標籤，原來是外景前一天在他跑到微風超市買的！李玖哲急忙解釋，日本因疫情機場免稅店都沒開，只好在微風買日本進口的零食送給大家。