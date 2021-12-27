福原愛離婚江宏傑以前，在今年3月於橫濱約會高帥男A某，事後被挖出男方也是已婚身分，鬧出不小的風波，而福原愛離婚7個月後的現在，爆出新戀情，對方竟是當初的A男，兩人已經半同居且考慮再婚，有名嘴爆料福原愛很可能在2022年元旦宣布梅開二度，但這段情間接證實了福原愛與A男當初是不倫戀，而此事連福原愛母親千代女士也難以接受。

福原愛正式恢復單身已5個月，最近爆出有新戀情，身旁的男人並不陌生，正是早前和她約會被拍到的A男，雖男方表示是離婚後才跟福原愛再見面並交往，目前半同居有結婚的打算，但他的前妻卻受訪淚訴，福原愛正是離婚的一大原因，等同證實不倫情事，外界對於福原愛的喜愛程度再下降，大陸網友甚至揚言搞不倫應當封殺。

據《女性自身》報導，有駐大陸的日本媒體人爆料，千代女士原本在台灣時，是跟女兒福原愛一起生活的，可福原愛鬧婚變後先行一個人回到日本，之後千代媽媽才由江宏傑一家人出動送去搭機返回老家仙台，當時母女都在日本，傳福原愛曾提議跟媽媽一起住，但被千代女士斷然拒絕，爆料者更說，其實千代女士很喜歡江宏傑這個女婿，當初是反對兩人離婚的。

福原愛當時離婚，沒接受日本媒體訪問，但接受大陸相關單位的採訪，提到回日本後的生活，低調表示媽媽選擇待在仙台，「我和媽媽(回日本後)沒再見過面，也沒有住在一起」，之後拍了一部短片，福原愛為行動不便的母親打造一個橢圓形的球桌，據悉母女直到那時候才見面。