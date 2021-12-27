高雄市昨日發生一起嚴重車禍，一名駕駛BMW的黃姓男子，晚間行經河東路和國民街口時，撞上正在過馬路的一家四口，其中37歲范女因傷重宣告不治；而肇事駕駛酒測值竟高達1.24毫克，且該駕駛已三度酒駕。對此，民眾黨立委邱臣遠怒批，政府一邊震怒、高官一邊酒駕，酒駕零容忍還是酒駕「寧」容忍，若政府再不拿出態度，不論刑法再怎麼修，面對酒駕最終都必然是屢戰屢敗。

黃姓男子三度酒駕釀下大禍，邱臣遠今（27）日在臉書表示，儘管陳其邁市長表示震怒嚴查，卻掩飾不了政府「酒駕零容忍」的政策已徹底淪為笑話。

根據交通部公布的1至9月道路交通事故分析，今年酒駕違規比例較去年增加28%，而「酒駕導致死亡」比例則上升了13.7%。邱臣遠指出，這還是扣除兩個月三級警戒「不能出門」期間的數據，可見今年的酒駕情況有多嚴重。

邱臣遠說，針對酒駕罰則修過很多次，是否要再繼續「修重」，各方也有許多不同意見，但為何不管怎麼修、不管政府跟「跟酒駕宣戰」多少次，人民總是還活在「飛來橫禍」的恐懼之中？歸根究底，如果政府打從心裡不重視道安，甚至帶頭違法，那不管罰則怎麼修，那當然是只能「宣戰幾次、戰敗幾次」。

高雄BMW男三度酒駕釀1死3重傷，遭移送時腳軟。(石秀華翻攝)

邱臣遠續指，大到蔡政府兩任行政院發言人接連爆出酒駕爭議，小到官員酒駕仍能考績拿「甲等」，甚至「酒駕拒測」也未有降級或調職處分等事件層出不窮，警員甚至無奈於「酒駕拒測」已成為官員逃避刑責的漏洞，如果高官都帶頭表現出酒駕的輕蔑態度，最後卻總能被輕輕放下，民眾看到的是「酒駕零容忍」變成「酒駕寧容忍」，政府又哪來的立場跟酒駕宣戰？

而內政部長徐國勇在疫情期間曾表示，中央要取消酒測以避免感染風險，邱臣遠當時便曾警示「酒駕造成的危害比疫情更加嚴重」，最近一次質詢也不斷提醒蘇院長，盡快比照疫情指揮中心的方式召開道安記者會，都是為了從根本上向民眾傳遞道安的重要性。交通部的確是做了道安會報，但重視度及推廣力道遠不如疫情指揮中心，許多人根本不知道有這個會報。

邱臣遠說，此次悲劇引起民眾群情激憤，對於官員們的屢屢「震怒」更是感到「憤怒」，政府再不拿出態度，那不論刑法再怎麼修，面對酒駕最終都必然是屢戰屢敗。

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