警方共逮捕了28名男女，現場並查扣了第二級毒品大麻花8.56公克重、毒品搖頭丸3.45公克重、第三級毒品咖啡包23包、愷他命523.65公克重等多種毒品。(戴志揚翻攝)

桃園蘆竹一名李姓男子，自認為不在摩鐵開趴就不會引起警方注意，於是承租了一棟鐵皮屋，作為毒趴地點，（25日）聖誕節當晚，李男邀約27名男女前往鐵皮屋內開毒趴，但警方早已經監控多時，立刻調集警力到場破門，只見現場毒品煙霧瀰漫，包括李男在內的28名男女全神智不清在內狂嗨，員警當場在桌上查扣大麻菸、K他命、毒咖啡包等毒品，28人全依違反《毒品危害防制條例》等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，聖誕節當晚，李姓男子等28人不甘寂寞，竟相約在蘆竹區中正北路一處鐵皮屋內，開起了毒品派對。由於蘆竹分局員警對於該處出入複雜的情形覺得可疑，於是早就進行了監控與蒐證。聖誕節當晚時機成熟，蘆竹分局員警於是持臺灣桃園地方法院所核發之搜索票，一舉攻入屋內，當場查獲了正在吸食毒品的李姓男子等28人，並扣得了多樣毒品等證物，全案於調查完畢後，也依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

共逮捕了28名男女，現場並查扣了第二級毒品大麻花8.56公克重、毒品搖頭丸3.45公克重、第三級毒品咖啡包23包、愷他命523.65公克重等多種毒品。

44歲的李姓男子承租該處鐵皮屋，平時作為呼朋引伴，邀約作樂之處。聖誕節當晚氣溫驟降，李姓男子以為警方勤務會因此懈怠，於是邀約了多名友人，開起了毒品派對。

聖誕夜揪團開毒趴 警破門28名男女還在狂嗨 (戴志揚翻攝)

警方在這次行動中，共逮捕了28名男女，現場並查扣了第二級毒品大麻花8.56公克重、毒品搖頭丸3.45公克重、第三級毒品咖啡包23包、愷他命523.65公克重等多種毒品。目前全案除依違反毒品危害防制條例等罪嫌將李姓男子等28人移送法辦外，蘆竹分局也正向上溯源，繼續追查毒品源頭。蘆竹分局呼籲，毒品戕害健康甚鉅，珍惜生命，請拒絕毒品誘惑。

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