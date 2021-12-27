由於Omicron疫情不會明顯影響全球經濟增長以及新冠疫苗傳來佳音，使市場恐慌情緒下降，美股和台股在上周都創歷史新高，不過，由於美股已漲多，就資金流向來看，投資人明顯偏好防禦股如公用事業、醫療保健和消費必需品等收入和股息穩定的公司股票。

從美銀經理人調查也顯示經理人風險偏好下降，富達說，美國聯準會態度的轉變，讓經理人態度偏向防禦，持有現金比重從4.4％提高至5.1％，多數經理人面對通膨態度仍認為通膨為暫時性問題（55％認為通膨為暫時性、36％認為通膨為持續性），另外有33％的經理人預期通膨將持續走低。平均預期2022年Fed將升息2次，已較上月平均1.5次上升，時點將提前落在2022年7月。

除了經理人風險偏好下降外，富達表示，仔細觀察上周股市表現，公用事業、醫療保健和消費必需品等收入和股息穩定的公司在12月份的排行榜明顯領先，這些類股整體漲幅都在7％左右。顯見投資人在年底交易清淡時節，選擇持盈保泰，甚至提早替2022年的市場展望預先準備。

對於美股後市展望，富達表示，美股11月各大指數一開始創下新高，但由於聯準會鷹派言論和Omicron的消息，使市場情緒急劇惡化，由於投資人將結算今年的獲利，預計年底前波動將有所上升。

至於歐股的部份，富達說，歐元區商業活動在11月意外加速，綜合PMI初值達到55.8 ，創下近兩個月來的新高。勞動市場就業率也上升至近 21 年來的第二高水位。雖然歐洲股市今年強勁上漲，但仍有一些頗具吸引力的投資機會，且歐股比美股便宜，現在預估本益比落差之大是15年來首見。