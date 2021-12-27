實價登錄2.0上路，加上預售屋買盤強勁、多數建商在政府打炒房氛圍下不敢貿然開高價，據591統計，七都議價率縮至一成以內，僅9.8％，追價意願高的新北、台中議價率低至7％以內，近來房價井噴的高雄更僅5.4％，全台最低。

根據591新建案調查七都預售案開價與實價間的平均差距，發現有開價與成交價越趨於一致的現象，過往普遍在10～15％的議價率，如今普遍縮小至一成以內，相較於各都，台北市因為不少預售推案位燙金地段，價格具指標性，因此保留一定的議價空間，雖然平均開價至每坪105.8萬元、但成交價僅91.1萬元，議價率達14％，為全台最高。

591新建案指出，過去預售市場因價格透明度低，時常有「開價嚇死人、成交價笑死人」的情形，議價率甚至達二成以上，不過在預售屋實價登錄上路後，議價率已明顯縮小，一來因愈來愈多建案實施「不二價」銷售，二來因景氣熱度持續、追價買盤增溫，甚至出現少數建案成交均價已極接近開價的情形。

不過仍有一些品牌建商、精華地段推出的指標案，建商較傾向開高價，給買方殺價，因此開價會比成交價高出許多，特別又以在台北市較多這類情形；議價率低的建案多位於重劃區，因為推案量體大，買方愛比較，建商普遍開價不走追高路線，也會趨近於成交價。

七大都會區中，高雄諸多科技大廠加碼投資議題推升，讓房價更多想像空間，買方願意加價買未來性，拉近開價與成交差距，建案平均開價每坪29.7萬元、成交均價28.1萬元，議價率僅5.4％。

台中房市因訴求「不二價」銷售的建案，相較往年成長約二至三成，平均議價率約6.3％；新北市因林口、新莊、三重等推案量大的行政區，區域預售案供給量多，互相競爭下，開價不走追高，平均議價率僅有6.5％。