台股啟動攻勢再攻「萬八」，根據中央大學台灣經濟發展研究中心公布的2021年12月消費者信心指數（CCI）調查總數為73.02點，與上個略下降0.31點，但其中上升幅度最多指標為「未來半年投資股票時機」的50.4點、較上個月上升1.6點。

台經中心表示，這次調查的六項分項指標，有三項指標的國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財上升 ，三項指標的物價水準、家庭經濟狀況、就業機會下降。上升幅度最多指標為「未來半年投資股票時機」，上升幅度第二的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」的122.05點、較上個月上升1.55點，凸顯房市買氣熱絡。上升幅度最少指標是「未來半年國內經濟景氣」的87.1點，較上個上升0.4點。

台經中心指出，下降幅度最多指標是「未來半年家庭經濟狀況」的79.35點，較上月下降2.6點。下降幅度第二是「未來半年國內就業機會」的65.05點、較上個月下降1.55點。下降幅度最少指標是「未來半年國內物價水準」的34.15點，較上個月下降1.3點。

從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀（100以上為樂觀，100以下為悲觀），僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。

「購買房地產時機」指標為122.2點、較上月上升2.7點。「目前健康狀況」指標為106.85點、較上月下降2.65點。「預期健康狀況」指標為93.25點、較上月下降1.3點。另台灣能源安全指標（TESI）第三季為77點、季增4點、年減7.2點。

2021年12月CCI調查由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力公司與台灣房屋調查協辦，調查期間為12月18日至21日，以電話訪問方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2874位台灣地區20歲以上民眾，在95％信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。