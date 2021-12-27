工業電腦廠維田(6570)2021年第四季淡季不淡、全年營運可望創高，2022年續拚雙位數成長再創高。維田股價自10月中起震盪走揚，今（27）日開高後獲買盤敲進、放量勁揚4.39％至40.4元，創去年8月初以來逾16月高點，早盤維持約3.5％漲幅，領漲工業電腦族群。

維田受惠缺料紓緩、出貨暢旺及漲價效益顯現，11月自結合併營收創0.84億元次高，月增達14.46％、年增達50.44％。累計前11月合併營收7.71億元，年增達40.32％，續創同期新高。而前三季稅後淨利0.73億元、年增達近1.19倍，每股盈餘2.44元，雙創同期新高。

維田指出，隨著零組件缺料狀況較為紓緩、中和新廠產能布建完成，公司加速消化先前積欠未交貨訂單，使產品出貨量穩定提升，配合產品調漲效應持續顯現，使得營收動能顯著增強。根據目前訂單狀況，預期12月營收將維持高檔，第四季營運可望淡季不淡。

展望後市，維田因應5G及物聯網應用蓬勃發展，從現有的工業自動化領域，朝向智慧製造、交通、醫療等3大利基型垂直應用產業領域發展。其中，智慧製造明年將為主要成長動能，智慧交通的車載領域成長可期，智慧醫療則是未來持續拓展的長期成長動能。

維田表示，由於歐美經濟復甦訊號明確，工業電腦需求持續強勁，目前訂單能見度直達明年第二季，公司對此已擴產因應。將持續開拓新市場、更專注於高毛利的OEM/ODM專案服務，開發符合市場與客戶需求的新產品。

由於目前在手訂單及規模均優於過往，維田對明年訂單及專案狀況樂觀看待，預期在新品及新客戶帶動、且有機會再次調漲產品價格情況下，目標營收達雙位數成長、再創新高，但仍須關注零組件缺料、海運缺櫃、中國大陸限電政策及疫情等不確定因素影響。