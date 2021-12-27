莫斯科一家法院在上周末表示，由於多次未能刪除非法的內容，要對Alphabet旗下的谷歌(Google)處以72億盧布(約9800萬美元)的罰款。

谷歌在聲明中表示，將先研究法院的判決，再決定進一步的行動。

莫斯科法院在上周末也以同樣的理由，對Meta平台處以20億盧布(約2715萬美元)的罰款。俄羅斯通訊監管單位Roskomnadzor表示，臉書(Facebook)和Instagram未能移除2000條內容，違反俄羅斯法律；另外谷歌則因未能移除2600條的非法內容而遭罰。

Meta平台尚未立即提出評論。

俄羅斯以往都是對外國科技公司開出小額罰款，此次對谷歌和Meta的罰款為首次以它們在俄羅斯的年營收一定比例進行開罰，大大增加了罰款金額。據路透的估算，其罰款的比例約在年營收的8%。

俄羅斯已下令企業刪除宣傳吸毒和危險休閒活動例如攀岩等的發文、有關自製武器和炸藥的資訊，以及被俄羅斯認定為極端主義或恐怖分子組織的發文。

批評人士則認為，俄羅斯加大對科技巨擘的壓力，對網際網路施加嚴格控制，威脅到個人和企業自由。

俄羅斯此前還要求13家外國科技公司，多數是美國網路科技公司，包括谷歌和Meta，在1月1日前必須在俄羅斯有正式代表公司和辦公室，否則會祭出限制措施或是直接禁止營運。