環保署2020年預告修正「固定污染源空氣污染防制費收費費率」草案，為改善空氣品質，費率調漲備受矚目，然而環保署以疫情影響為由暫緩檢討空污費率，導致該草案至今未果。民進黨立委洪申翰表示，製造業在疫情期間訂單接到手軟，怎麼會繳不出低到不行的空污費？「我覺得我被羞辱了」。

立法院衛環委員會今(27)日審查111年度中央政府總預算環保署主管公務及基金預算案處理。

民進黨立委洪申翰表示，我國現行空污費率太低，2020年空品目標已經確定延遲3年，學界、產業界、環工界也都一致認為台灣徵收空污費率太低，環保署委辦單位針對空污費率研究也表示，空污費應該提高4到8倍，才有辦法讓廠商有動機使用最佳可行性空污防治系統。

洪申翰說，當時要求環保署提出固定污染源費率調升方向的草案，並應於費率中對應空污成本，但到今年第4季仍未果，環保署卻說受疫情影響，並視各縣市所訂空氣污染防制計畫(SIP)推展及減量情況，再適時檢討空污費率。

「我覺得被羞辱了，這樣的理由怎麼敢拿到國會？」洪申翰表示，固定污染源排放明明來自製造業，怎麼會是觀光業或服務業？疫情間製造業訂單接到手軟，怎麼會繳不出低到不行的空污費？環保署今年也第一次拿公務預算25億撥補到空污基金，原本應該要和製造業大戶徵收的空污費，如今卻拿全民稅金來填補大洞，整個政策都亂了套。

環保署長張子敬表示，各縣市SIP如果確實執行，的確有可能達到空品目標，因此空污費調整上想先看SIP執行效果再來調整，減碳和空污改善是並行工作，因此想和碳費徵收併同考慮。

張子敬說，撥補的25億的是針對移動污染源空污改善，由於汰換老舊柴油車和老舊機車的成果遠超目標，也侵蝕到空污基金的結餘，加上移動污染源費率是隨油徵收，考量疫情才會撥補空污基金，承諾撥補的基金只會用在移動污染源。

洪申翰不滿，檢討地方SIP和徵收空污費是兩件獨立的防治作為，空污費是針對粒狀物，碳費是針對溫室氣體，除了項目不同，兩者收費基金的尺度也差很多，「當飽受空污之苦的中南部民眾問說怎麼還沒調漲空污費，當下我們就被洗臉了，讓人無法接受。」