許多新冠患者在染疫後許久，仍持續出現呼吸短促、胸悶、極度疲勞、注意力及記憶力下降等後遺症，統稱為「新冠長期症狀」（long COVID）。美國最新研究發現，新冠病毒會在幾天內就從患者的呼吸道蔓延至心臟、大腦、甚至幾乎全身的每一個器官系統，並且存在長達數月，研究認為，這或許是出現新冠長期症狀的原因。

新冠病毒如何影響器官？

美國《財星》雜誌（Fortune）報導，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）25日公開最新研究，研究人員採檢、分析44名2020年因新冠肺炎病逝的患者組織，他們持續在死者身體的多個部位發現新冠病毒的RNA，甚至患者在出現症狀後230天，體內仍有病毒。

研究人員也使用多種組織保存技術來偵測、確定死者器官組織中的病毒數量，以及培養從發病第一周就不幸病逝的死者肺臟、心臟、小腸、腎上腺等器官組織採樣來的新冠病毒。

他們指出，雖然呼吸道、肺臟的病毒量最高，但是在初期感染時，病毒就能散播、感染全身細胞，甚至遍及大腦，顯示病毒能在呼吸道以外的器官複製。

研究人員假想，若是肺臟系統遭感染，可能會進入初期病毒血症期（viremia），也就是血液中有病毒活動，病毒透過血液流竄全身，就算是無症狀或輕症患者也是一樣。

研究中的一名死者是青少年，他的確切死因可能是突發心臟病等併發症，這個例子顯示，兒童染疫就算沒有演變成重症，也可能經歷系統性感染。

另外，研究中一共有6名死者是在出現症狀後1個月病逝，其中一人是出現症狀後230天過世，研究人員在這6名死者的大腦中都檢測出新冠病毒的RNA，當中5名死者大腦中的多個位置甚至也發現了新冠病毒的RNA。

研究指出，肺部系統以外的病毒清除（viral clearance）工作效率較差，可能和呼吸道以外的免疫反應較弱有關，研究也認為，病毒清除工作延遲，可能是造成新冠長期症狀的原因。

未參與這項研究的美國臨床流行病學專家艾里（Ziyad Al-Aly）表示研究成果相當重要，他說長期以來學界都在問，為什麼新冠長期症狀會影響這麼多器官系統，這份研究帶來一些啟發，說明了輕症或無症狀急性患者也可能出現新冠長期症狀。

艾里也指出，研究關注大腦中多個區域的病毒蹤跡，能夠幫助學界了解神經認知下降、腦霧、以及其他新冠長期症狀的精神表現，他說應該將新冠病毒重新視為一種「全身性病毒」（systemic virus），某些患者能夠清除病毒，病毒也有可能在某些患者身上存在長達數周、數月，引發新冠長期症狀。

這份研究目前正在接受國際科學期刊《自然》（Natrue）審查。