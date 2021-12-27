黃男臉書滿是吃喝玩樂照片，其中2年前的耶誕節還貼出「聖誕節要幹嘛呢！當然是喝起來」的貼文。（翻攝自黃男臉書／石秀華高雄傳真）

高雄市黃姓男26日晚間酒駕駕駛BMW衝撞過馬路的林姓男子一家四口，導致林男范姓妻子重傷不治，林男骨盆骨折，14歲和15歲2名女兒分別受有四肢擦挫傷、雙小腿骨折全口牙脫落等傷勢，害一家人瞬間天人永隔！黃男被警方查出有3次酒駕紀錄，身分隨後也被起底，臉書貼文滿是吃喝玩樂照片，2年前的耶誕節還貼出「聖誕節要幹嘛呢！當然是喝起來」。

駕駛BMW的38歲黃姓車主26日晚間駕車在河東路和國民街口無交通號誌路口，直接衝撞過馬路的林姓男子一家四口，導致林男37歲的范姓妻子傷重不治，林男骨盆骨折、15歲長女雙小腿骨折還全口牙掉光，14歲次女四肢擦挫傷，黃男被警方測出酒測值高達1.24毫克，警方查出黃男有3次酒駕紀錄，黃男同車的趙姓友人曾規勸他勿開車，但他搶下鑰匙堅持要開車！

黃男有2次酒駕紀錄，這次第3度酒駕撞死人，害林男一家人瞬間天人永隔，酒駕肇事撞死人事件一載頻傳，也引發眾怒，有網友批「罰那麼輕零容忍個屁」、「每次聽到酒駕零容忍的口號都覺得很好笑」、「台灣就酒駕天堂」，有網友則認為「應該學外國鞭刑」。

黃男身分隨後也被起底，臉書記載他在光電公司擔任血汗作業員，但過往貼文卻顯示他曾在美容美體店工作，似乎曾因扣客業績不佳被老闆責罵，因此曾發文要感謝他的前老闆，謝謝他激勵了我，原來不會叩客就是垃圾，原來不會叩客就可以在新人的面前當眾羞辱。

黃男酒駕行為也從臉書發文中似乎也看得出來端倪，貼文滿是吃喝玩樂照片，2年前的耶誕節還貼出「聖誕節要幹嘛呢！當然是喝起來」的貼文，今年卻在耶誕節過後就酒駕撞死人，令人不勝噓唏。