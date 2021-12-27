新台灣國策智庫提供

民進黨強修《地制法》力推新竹縣市合併。新台灣國策智庫今天公布民調，44.7％的台灣民眾不支持縣市合併升格，支持的只有33. 5％，在三種縣市合併方案中，以支持新竹縣市合併升格比例較高，但連新竹市居民都有過半數的人不支持。

新台灣國策智庫今天公布民調，舉行「四大公投後的政治新局之展望」民調發布記者會，由凱達格蘭基金會執行長陳致中主持，民調專家吳世昌等人進行評論。

民調詢問，根據新聞報導，民進黨黨團打算提案修法，讓現在的六都變成九都，未來可能合併升格的縣市有新竹縣市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、還有彰化縣。整體來說，請問您支不支持縣市合併升格？

結果有 10.3％非常支持，23. 2％還算支持，20. 4％不太支持，24. 3非常不支持，總計44.7％的台灣民眾不支持縣市合併升格，支持的只有33. 5％，另有 21.8％的人無明確意見。

其中新竹縣居民58％支持縣市合併升格，29.7％不支持 ; 新竹市居民46.9％支持，50％不支持 ;彰化縣居民有39.7％支持，37％不支持;雲林縣居民36％支持，51.3％不支持;嘉義縣42.9％支持，34.7％不支持;嘉義市58.1％支持，31.5％不支持。

對縣市合併議題並沒有明確表示反對的台灣民眾，在三種縣市合併方案中，較支持新竹縣市合併升格，但支持者也只有38.9％，至於支持雲嘉嘉合併升格及彰化縣升格的則只有1成左右。