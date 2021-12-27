1999年擔任國華人壽董事的翁德銘，與前立委何智輝夫婦等人共同以開發苗栗市久俊工商綜合區的土地為名義，讓國華人壽貸款2.5億元但最後放款無法收回，國華人壽求償，最高法院維持第二審法院認定，判決翁須賠償2.5億元定讞。

至於何智輝、王素筠夫婦須與翁德銘一起賠償2.5億元部分，未上訴最高法院已定讞。何智輝因新竹科學園區銅鑼基地等案詐貸案，貪汙罪部分一審將他判刑19年，上訴二審期間他行賄高院法官後逃亡。

何智輝夫婦在1997年取得久俊工商綜合區開發許可後，久俊案土地向國華人壽貸款2億元及2億5000萬元，國華人壽董事長張貞松、翁德銘指示下屬以不實鑑價及分批貸款方式違法核貸放款，造成國華人壽損失，國華提告求償。

2億元部分，法院判決何智輝、王素筠夫婦和前國華人壽董事長張貞松，須連帶賠償國華人壽2億元，何智輝夫婦未上訴已告確定。另2.5億部分，前國華董事翁德銘、和張貞松等人判決須連帶賠償2億5000萬元，翁德銘上訴最高法院，遭駁回確定。