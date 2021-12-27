民調信任度下滑3.4％？ 侯友宜：謝謝指教

《美麗島電子報》於公投後進行12月政治人物信任指數的民調，新北市長侯友宜雖仍是第一，但信任指數卻從74.1％下滑到70.7％，對此，侯友宜今出席活動會後受訪表示，努力做事還是他最重要的方向，大家給他的指教都心存感恩，只有不斷給他提醒鼓勵，他就會帶著力量，用正向帶領新北市往前走，謝謝大家給他的指教。