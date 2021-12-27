民調信任度下滑3.4％？侯友宜：謝謝指教 11:102021/12/27 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今出席活動會後受訪表示，努力做事還是他最重要的方向。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民調信任度下滑3.4％？ 侯友宜：謝謝指教 訂閱影音： 中時新聞網 《美麗島電子報》於公投後進行12月政治人物信任指數的民調，新北市長侯友宜雖仍是第一，但信任指數卻從74.1％下滑到70.7％，對此，侯友宜今出席活動會後受訪表示，努力做事還是他最重要的方向，大家給他的指教都心存感恩，只有不斷給他提醒鼓勵，他就會帶著力量，用正向帶領新北市往前走，謝謝大家給他的指教。 論文門衝擊蔡英文民調？ 郭正亮發現怪事：阿扁想的和我一樣 陳建仁將選台北市長？侯友宜這樣看 #新北市長 #民調 #侯友宜 #指數 #信任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 深藍不滿侯友宜？媒體人從3大關鍵發現「驚人的事」 14:022021/12/25 政治 總統大選民調曝光 吳子嘉看到這人嚇壞 00:012021/12/26 政治 竹竹併議題延燒 侯友宜：配套做好2026再實施都不晚 11:232021/12/27 政治 大新竹縣市合併民調出爐 吳子嘉一句話結論 15:102021/12/26 政治 公投後總統大選最新民調曝光 媒體人：他是最大贏家 07:322021/12/25 政治 看到總統大選最新民調 施正鋒爆這凸顯一件事 21:382021/12/26 政治 綠智庫民調：44.7％的民眾不支持縣市合併升格 僅33. 5％支持 11:082021/12/27 政治 外資歸隊 紅包行情提前開跑 04:102021/12/26 財經要聞 侯防疫優先 柯選前半年再說 04:102021/12/26 政治要聞 華爾街預測2022年標普指數漲幅溫和 07:532021/12/27 財經 主持人介紹米可白 侯友宜誤以為是「牠」 19:312021/12/25 政治 政治熱門新聞 顏寬恒、林靜儀陸軍對上空軍誰贏？台中人黃暐瀚吐6字 - 政治 台中補選倒數 郭正亮預估顏寬恒、林靜儀票數 - 政治 陳建仁將選台北市長？黃暐瀚解析陳時中動向 - 政治 台中補選 吳子嘉預測結局 她爆「前線」消息 - 政治 「論文門」重大進展？彭文正收到一封信：跌破眼鏡 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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