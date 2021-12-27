曾創作多首膾炙人口歌曲作詞家，發現妻子在親子網認識科技新貴蔣姓人夫，2人暗通款曲近2年，蔣男甚至書寫紙條與書信，向妻子表達愛意，也會在洗澡時以視訊方式傳給DIY不雅動作，認為2人至少發生10次以上性關係，憤而提告求償100萬元，法官審理後認定蔣男侵害人夫配偶權，判賠60萬元。

蔣姓小王挨告後辯稱，他與人妻交往期間的通姦次數沒超過5次，且女方已與丈夫達成和解，他也在法院安排調解中向人夫道歉，並提出多項和解方案，故請求法官駁回人夫的求償100萬元訴求。

法官勘驗人夫提出的便條紙相關證據後，認為部分是事實，但主張至少發生10次以上性行為，則是蔣妻在對女方的起訴狀寫道「蔣男與女方間發生數10次以上性行為」，由於人夫無法提出妻子與蔣男發生性行為的證據，難推論2人在摩鐵發生性行為的次數。

士林地院法官勘驗人夫提供的摩鐵照片，許多照片是蔣男裸露上半身，應與女方有發生親密行為，認為2人已超出一般朋友互動的男女親暱行為，侵害人夫配偶權，衡酌蔣男現任職上市電子公司、月資約8萬元，判決應賠償人夫60萬元，全案可上訴。