文化部藝FUN券推出「平台回饋送，同學藝起FUN」學生加碼方案，文化部長李永得在27日宣布，與9家合作票券平台合作，自2022年1月1日至3月31日，學生族群在合作票券平台單筆消費滿千元，將獲得票券平台「9折」、「百元折抵」或「送百元折價券或回饋金」，同時加碼送出「100元數位藝FUN券」，總計20％的回饋加碼，從學齡前到博士班都可使用。

參與回饋活動的9家票券平台，包括OPENTIX兩廳院文化生活、TixFun、udn售票網、MNA售票網－牛耳藝術、Ensemble Music Online Courses（揚聲堡線上音樂教學）、大禾音樂製作、年代售票、量子音樂票務系統、寬宏售票系統。

記者會上國家表演藝術中心董事長朱宗慶、國家兩廳院藝術總監劉怡汝、聯合數位文創股份有限公司營運長李佳諭、寬宏藝術經紀股份有限公司財務長汪聖柏、量子音樂股份有限公司創辦人蔡明耀、大禾音樂製作有限公司負責人林尚德、年代網際股份有限公司專案經理黃明楊等合作票券平台代表出席。

文化部說明，此次針對學生族群推出的回饋加碼活動，只要符合具本國學籍的在學學生（含僑生、國際學生）身分，包含國中小學、高中職、大專院校、研究所碩博士班（含在職班），以及學齡前孩童，都可參加回饋方案，同時，也鼓勵學生族群邀請家長或親友一同參與藝文活動。

符合資格的學生族群，於明（2022）年1月1日中午12點至3月31日23點59分前，至9個合作平台購買指定展演節目票券，單筆消費滿千元以上（不含藝FUN券抵用），並填寫學生基本資料，結帳後即可享有20％回饋內容。

其中10％的票券平台回饋，依各平台方案立即折抵或轉為等值回饋至平台會員帳戶，使用方式及期限等依各平台規定；另10％的文化部「100元數位藝FUN券」回饋，將於消費滿7日後直接匯入消費者指定的藝FUN券帳戶，可於所有藝FUN店家使用，使用期限至4月30日止。每一個平台最高可獲得共1200元回饋。

此外文化部表示，藝FUN券自11月10日使用起至12月26日，已使用金額近5.7億元，消費最高的類別為書店及出版、電影院及表演藝術。文化部強調，此次由票券平台業者共同響應推出回饋方案，期盼為各藝文產業注入更多活水。