嘉明湖今日也降起厚雪，呈現雪白一片。（圖／嘉明湖熊出沒企業社提供）

全台受強烈大陸冷氣團持續影響，不僅合歡山今日凌晨降雪，台東嘉明湖凌晨3時起也開始下雪。臉書粉專《嘉明湖熊出沒企業社》表示，今日清晨台東嘉明湖步道、向陽山屋因持續降雪，四周皆被雪覆蓋成了銀白世界，雖然雪下到清晨5時就已停止，但山上氣溫仍偏低，提醒有意到嘉明湖的民眾，一定要做好保暖工作。

《嘉明湖熊出沒企業社》今（27）日發文，並分享多張照片指出，凌晨3時左右，海拔3380公尺的嘉明湖向陽山屋開始下雪，覆蓋整個山屋和樹梢，稜線上步道石頭有冰膜，下雪一直到清晨5時才停止，現在正在降雨及下冰霰。

嘉明湖四處都是白雪皚皚。（圖／嘉明湖熊出沒企業社提供）

另外也有網友在臉書社團《嘉明湖大小事》發文表示，今早發現嘉明湖向陽山屋開始下雪，且氣溫只有3度，提醒要上山的山友務必注意保暖及安全。

根據網友分享的照片看，嘉明湖山屋白雪皚皚一片，雪的厚度可捏成一團雪球，樹枝上也被雪覆蓋，美景難得一見，引發不少網友讚嘆，「看到走過的路變成一片雪白，美啊」、「太棒了，嘉明湖山屋下雪了」、「照片好美」、「難得可以在台灣看到這麼厚的雪」。