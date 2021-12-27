公路總局局長許鉦漳(簡立欣攝)

「公路總局IP事件」本月6日爆發，3周之後，公路總局局長許鉦漳今（27）日總算面對面向媒體說明！許鉦漳表示，修改林秉樞維基的是連江縣監理站臨時約僱人員，約28、29歲，事發之後第一時間有向警方報備，但未向公路總局報告，還刪光12月6日以前的瀏覽紀錄；後經警方勸說才向公路總局坦承。

許鉦漳此前皆以電話受訪，或由公路總局書面回應；今日早上許列席立法院交通委員會前，首度面對面向媒體花了5分多鐘說明來龍去脈。他表示，第一時間就清查，第1天大概已經了解那是公路總局的IP沒有錯，但是沒有發現同仁有瀏覽的紀錄，「我們也覺得怪怪的，第二天就找相關專業單位來了解。」

許鉦漳說，之後發現兩件事。第一，維基IP不是只有一個固定IP，還有其他IP；第二，事發時間媒體本來講12點多，後來發現不是台灣的時間，而是國際時間，是晚上8點42分。「我們了解到有3位同仁IP那個時段有瀏覽維基百科紀錄，有2位瀏覽的不是林秉樞資料，我們對外發布就說這個部分是無關的；另1位有瀏覽紀錄，但是12月6日以前他的瀏覽紀錄不見了、刪除了，我們不確定他做了甚麼事，所以那時我們發布新聞說『沒有跡證再去做後續的證據』。」

根據公路總局12月7日新聞稿：「經對特定電腦進行調查後比對，初步發現有與本案無涉的維基網頁瀏覽紀錄，惟受限於現有跡證無法確認是否有修改維基百科行為。」

許鉦漳說，但是也不能說這樣就放棄，所以整個就交給相關專業單位後續追查，一方面是內部調查，包括錄影帶及詢問同仁，但是這時該位同仁沒有承認他修改林秉樞維基。另一方面要把硬碟拿回來才能處理，於是把硬碟拆回交給專業單位解讀，公路總局12月22日拿到解讀資料，也確認這位連江縣約僱同仁確實有去修改林秉樞維基。

許鉦漳說，他有問該員為何當初不承認？該員說12月5日晚上看到媒體報導，覺得事態滿嚴重，有主動跟連江縣警察局備案，但後來一段時間都沒有結果，所以12月15日又去連江縣警察局詢問辦案進度，警察局說此事沒有刑事上問題，也沒有其他責任問題，但該員應該跟公路總局報告。

許鉦漳說，所以該員是12月5日去備案，且該員認為偵查不公開，所以被問及也不敢跟公路總局講；到12月15日經過警察局勸說，才主動跟台北市區監理所所長聯繫，承認自己修改林秉樞維基。同時公路總局委託調查局等相關單位跡證解析，也確定這是公路總局同仁利用下班時間所為。

許鉦漳說，台北市區監理所所長問過該員動機，該員說是「基於好奇心」。許鉦漳表示，該員應該也很自責，所以第一時間去跟警方備案，可見該員也是很擔心他做的事會影響機關形象。

至於後續處分，許鉦漳說，該位約僱臨時人員編制屬於台北市區監理所，因此會交給北市所人評會討論懲處。媒體問及最重懲處，許鉦漳說最重就是解僱，輕的話就是沒事，或是申誡、記過。許鉦漳補充，該員28、29歲，畢業後曾在金門監理站做過臨時職務，去年考進連江縣監理站，平常沒有特別違規或是不良行為。許鉦漳並表示，「哪有甚麼網軍，公路總局哪有錢請網軍。」