由於Omicron變種病毒導致感染激增、進而造成排班困難，周日美國主要航空公司總計又取消了將近1200個航班，為今年聖誕節周末，班機連續第三天遭到大規模取消或延後。此此同時，由於船上爆發染情，數艘遊輪已被迫取消行程返航，導致數千人的聖誕節假期受到影響。

根據航班追蹤網站FlightAware調查，周日美國有超過1200架次的航班遭到取消，5000多個航班被延後。僅在周日一天，全球有超過2000個航班被取消。

周日達美航空、聯合航空和捷藍航空分別取消了超過100個航班。美國部分地區天候不佳，也是造成班機砍班和延誤的原因之一。

FlightAware表示，全球航空公司在平安夜、聖誕節和聖誕節隔日取消6000多個航班，其中包括美國國內外航班約1700個架次。

Omicron疫情快速延燒導致機組員和其他工作人員的人力安排告急，此前媒體報導聯合航空和達美航空分別取消120個和90個平安夜航班。

FlightAware則報告達美航空在平安夜取消多達173個航班。聯航在平安夜取消201個航班，占其總量的10%，周六又取消238個航班，占總量12%。

就全球來看，超過6000個國際航班在聖誕節周末這三天被取消。FlightAware指出，中國東方航空在周六和周日取消960個航班，中國國航取消465個航班。深圳航空、獅航和飛翼航空（Wings Air）亦取消了數十個航班。

日本最大的兩家航空公司全日空和日本航空表示，受到北部和西部地區的暴風雪影響，周日取消100多個國內航班。

據多家媒體報導，由於船上出現新冠病毒的感染者，目前已有至少三艘遊輪被迫返回港口，並未按計畫停靠港口。媒體報導，皇家加勒比（Royal Caribbean Cruises）一艘遊輪已經掉頭返回羅德岱堡（Ft. Lauderdale），周日嘉年華（Carnival Corp）一艘遊輪也已經重返邁阿密。目前尚不清楚這些確診者是否感染Omicron變種病毒。