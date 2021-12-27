本周國內鋼筋、廢鋼和型鋼續開平盤，因國際廢鋼行情反彈上漲，終止連三周跌勢，亦提振市場信心，不過在前二周國內鋼廠採優惠折扣，而激勵下游建築需求增加，目前待庫存消化，加上本周適逢耶誕和元旦假期，工作日減少，致買盤趨於觀望。

國際行情部份，其中日本2H廢鋼上漲10美元，至每噸485美元，終止連三周下跌，美國貨櫃廢鋼反彈小漲至每噸450美元，而澳洲鐵礦砂本周漲逾7%，漲至每噸125.9美元。(商品行情網)