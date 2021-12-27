《商情》國內鋼筋、廢鋼續開平盤 11:082021/12/27 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周國內鋼筋、廢鋼和型鋼續開平盤，因國際廢鋼行情反彈上漲，終止連三周跌勢，亦提振市場信心，不過在前二周國內鋼廠採優惠折扣，而激勵下游建築需求增加，目前待庫存消化，加上本周適逢耶誕和元旦假期，工作日減少，致買盤趨於觀望。 國際行情部份，其中日本2H廢鋼上漲10美元，至每噸485美元，終止連三周下跌，美國貨櫃廢鋼反彈小漲至每噸450美元，而澳洲鐵礦砂本周漲逾7%，漲至每噸125.9美元。(商品行情網) 《鋼鐵股》國際原料走揚 豐興連2周平盤 《商情》年終搶單回補 本周鋼筋止跌平盤 #廢鋼 #鋼筋 #開平盤 #漲至 #三周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開卷書摘》兜遊生態並存鋼筋單車道 遊歷靜謐山城慢時光 07:002021/12/13 生活 東鋼 鋼構訂單火熱 04:102021/12/19 證券．權證 《鋼鐵股》訂單明朗 東和鋼鐵猛漲 12:332021/12/20 財經 《鋼鐵股》威致11月營收續登高 Q4再戰新猷 11:082021/12/09 財經 買氣回溫 豐興本周鋼筋開平盤 10:402021/12/20 財經 23歲夫妻檔半夜聯手偷鋼筋 天亮欲變賣卻巧遇員警人贓俱獲 17:102021/12/11 社會 《鋼鐵股》豐興本周全面平盤 鋼筋止跌 10:512021/12/20 財經 熱門股－威致 突破季線由空翻多 04:102021/12/09 證券．權證 《商情》降價求單 國內南部鋼筋連2跌 11:082021/12/16 財經 市況驟變 河靜鋼盤價喊卡 04:102021/12/14 產業特刊 權證星光大道－中國信託證券 中鋼 外資調節投信挺 04:102021/12/24 證券．權證 財經熱門新聞 蝦皮店到店狂開能賺錢？內行曝「養套殺」絕招：最慘是他 - 財經 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 赴美蓋5奈米 日本為何用台積電10年前技術？爆2大理由：高招 - 財經 無痛存退休金》提早退休勞保年金「減20％」 1方法每月再多領4千 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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