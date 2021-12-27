美國經濟復甦，卻持續受到塞港及內陸運輸卡車司機短缺等問題影響，海轉空的需求大增，後續若貨櫃航運的塞港未能快速舒緩，在海轉空的需求強勁及機場因人力等供給限縮之下，將支撐2022年第一季空運運價；客運長期則受惠台灣有望放寬邊境管制，明年下半年客運回溫可期，持續看好華航(2610)、長榮航(2618)的股價走勢。

本土法人今天出具報告指出，雖然美國經濟復甦強勁，但許多消費性電子產品、機器零組件及玩具等生產商卻因為船期加上內陸運輸因素，帶動海轉空需求強勁攀升。以近期航空貨運價格來看，從香港/上海至北美航線近一個月上漲17至18％，到歐洲上漲12％；全球各大空運公司如 John Menzies今年經手貨運量較疫情爆發前的2019年高出15％，但大陸、洛杉磯、紐約等機場也一樣面臨疫情或者勞力短缺導致機場貨物壅塞，預料第四季空運旺季高峰將延續到明年第一季，旺季效應持續下，空運價格愈小不易。

Omicron近期影響到歐美客運，國際航線復航率依舊受到壓抑，目前航空客運由於航空公司陸續宣布將減少後續1到2個月航班，客機票價也因供給限縮的狀況下而有望維持高檔不墜。但新冠疫情流感化的看法，普遍認為將持續提高民眾出國旅遊及各國政府放寬管制的機會，對於明年下半年客運報復性成長仍存在相當大的期待。

法人預期華航、長榮航2022年獲利強勁增長，股價近期都在26元附近持續打底，目標價分別上看35元及34元。