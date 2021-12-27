櫃買中心表示，濾能公司（6823）在今（27）日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是半導體業。

根據櫃買中心資料顯示，濾能公司成立於2014年3月間，董事長為黃銘文，主要經營業務是模組化濾網、全面性空氣潔淨及氣體採樣分析、濾網安裝工程等，送件時資本額為1億7762萬元。

濾能公司2020年業績，營收6億4755萬元，稅前盈餘1億178萬元，稅後盈餘8345萬元，每股盈餘6.97元。