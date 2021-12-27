濾能公司27日申請上櫃 11:112021/12/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，濾能公司（6823）在今（27）日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是半導體業。 根據櫃買中心資料顯示，濾能公司成立於2014年3月間，董事長為黃銘文，主要經營業務是模組化濾網、全面性空氣潔淨及氣體採樣分析、濾網安裝工程等，送件時資本額為1億7762萬元。 濾能公司2020年業績，營收6億4755萬元，稅前盈餘1億178萬元，稅後盈餘8345萬元，每股盈餘6.97元。 高球銷售商 啟坤科技申請上櫃 《興櫃股》啟坤申請上櫃 #濾能 #櫃買中心 #濾網 #公司 #申請上櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他電子》子公司申請破產重整無影響 淳安2023年營運跳躍性成長 10:342021/12/25 財經 《國際產業》2022年CES 通用、谷歌、抖音、英特爾也卻步 12:332021/12/24 財經 泰國尚泰集團收購倫敦Selfridges高級百貨 22:422021/12/24 財經 高雄港2021年營收衝高到82億元 招商成果顯現 11:062021/12/25 財經 印度2022年IPO市場 估持續火熱 20:232021/12/26 財經 專家傳真－公司治理亂象 主管機關豈能坐視 04:102021/12/27 專題周報 《櫃買市場》櫃買「財務重點專區」更新 30日上線 08:522021/12/24 財經 櫃買明年元旦推出戰略新板獎勵活動 17:292021/12/24 財經 PO「幹掉徐耀昌這垃圾」 反坤輿自救會幹部被依恐嚇罪傳喚 12:092021/12/26 社會 寫史上次高 公司債發行 衝破7千億 04:102021/12/27 金融．稅務 發行交換特別股及交換公司債 台新金第二波出清彰銀持股 04:102021/12/24 金融．稅務 財經熱門新聞 蝦皮店到店狂開能賺錢？內行曝「養套殺」絕招：最慘是他 - 財經 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 赴美蓋5奈米 日本為何用台積電10年前技術？爆2大理由：高招 - 財經 無痛存退休金》提早退休勞保年金「減20％」 1方法每月再多領4千 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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