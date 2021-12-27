科技部選定屏東縣牡丹鄉旭海村國有土地設置短期科研火箭發射場域，多位立委今天關心台灣第一枚科研火箭何時可以發射？科技部國家實驗研究院國家太空中心表示，預計明年1月初開放申請，交大可望在3、4月間發射台灣第一枚科研火箭，成大則預計在6、7月發射。

科技部「短期科研火箭發射場域」11月22日獲屏東縣牡丹鄉旭海部落會議同意使用，這是台灣太空發展一個重要的里程碑，該發射場域的啟用將是我國邁向完備太空基礎設施的第一步。

立法院今天審查科技部預算，國民黨立委萬美玲指出，為推動我國太空產業發展，科技部應該加速國家發射場域及短期探空火箭的發射場域建置進程，並積極提升相關計畫成功率，以發揮最大效益。

民進黨立委張廖萬堅則說，太空產業發展對我國科技進步及國民生活福祉之提升有重大影響，而發射場域更為從事太空活動的基礎建設。科技部應該把握疫情趨緩時機，就環保、安全與用地等問題，依相關法規辦理完善溝通與協調，並加快相關法制作業。

無黨籍立委黃國書指出，短期科研探空火箭發射場與國家發射場所涉及有關環保、發射影響居民活動限制的影響，且發射對於當地利害關係人的溝通目前未盡完善，國家太空中心應再努力。他同時非常關心，台灣第一枚科研火箭何時可以發射？

科技部長吳政忠表示，過去30年來，我國太空科技的發展主要集中在遙測領域，未來發射低軌道衛星，發展重點將調整到通訊領域。

太空中心主任吳宗信說，屏東縣牡丹鄉旭海發射場已經完成環境影響評估，學術單位若要發射火箭，需在2個月前申請，旭海發射場預計明年1月就可以接受申請，目前交大、成大都有意願發射科研火箭。

科技部前瞻及應用科技司司長陳國樑表示，旭海發射場僅能發射科研火箭，所以只有學術單位可以申請使用；科技部和經濟部等單位將另尋國家發射場，以提供發射產業相關的火箭。