大陸國家衛健委27日公布，大陸26日新增200宗確診，162宗屬本土病例，境外輸入38宗。本土個案中，陝西西安佔150宗、咸陽及渭南各1宗；廣西防城港市有7宗、廣東東莞1宗、浙江紹興1宗、四川成都1宗。西安仍是疫情重災區，當地將從27日起，啟動新一輪全面核酸檢測篩查。

新增無症狀感染個案27宗，全部屬境外輸入，當日轉為確診20宗，境外輸入佔15宗。

新浪財經報導，西安市疫情防控指揮部最新消息，根據西安全市核酸篩查結果，西安市防疫工作形勢依然嚴峻複雜。西安市疫情防控指揮部決定，12月27日12時將啟動新一輪核酸篩查。

此前，西安市疫情防控指揮部已決定，自2021年12月26日18時開始，在西安全市範圍內開展全面消殺。

至於西安疫情何時會有所好轉，大陸工程院院士張伯禮表示，預計到2022年1月中旬西安疫情能夠得到阻斷，1月下旬控制住完全有可能。他稱，西安現在是還要嚴防死守，並且積極地做篩查，儘快地把疫情阻斷。他估計用一個週期到一個半週期，也就是說到一月中旬左右就能阻斷。