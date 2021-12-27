27日環境風場為東北風，且風速偏強，雲嘉南空品區以北擴散條件佳，高屏空品區位在下風處，空氣品質普通。依10時監測結果，北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。

依監測資料顯示，27日受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，環境風場為偏東北風，北部至雲嘉南空品區為迎風面，擴散條件佳；高屏空品區位於下風處，空氣品質普通。

竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來一週，27日至28日清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，下風處地區污染物易累積；28日白天起至29日上午環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積；29日午後至1月1日環境風場為東北風，迎風面地區擴散條件佳，下風處仍易有污染物累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。