Images show the damage sustained to @Sixers guard Tyrese Maxey's NJ home in a Christmas Eve fire. A team official says Maxey and his family are safe. https://t.co/nIgNBSiiog. pic.twitter.com/SRiAMkeTu8 — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) December 25, 2021

費城七六人後衛馬克西（Tyrese Maxey）度過了一個悲慘的耶誕節，他紐澤西的住處在耶誕節當日晚間7時發生火災，全家平安但房子受到重創，隔日他又觸發了聯盟的健康安全協議被放入防疫隔離名單。已知起火地點在車庫，但起火原因不明。27日馬克西又被解除隔離，並上場對戰巫師。

總教練瑞弗斯說（Doc Rivers）：「這很辛苦的事，我也歷經過類似的事，但這是人生必須度過的難關之一。這提醒大家，就算身為偉大的NBA球員也逃不過平凡的事。」

七六人前鋒尼楊（Georges Niang）也在防疫隔離名單，他還是很關心馬克西的狀況。「這實在很糟，也許有人把我們當成超人，但意外一樣會發生在我們身上。特別是發生在他忙裡偷閒要和家人相處的時刻，我們同情他的家人和孩子。」「隊上每個人都有去聯絡他，告訴他需要幫助就儘管開口，生活不是只有籃球，特別是在家裡發生這種事。」

馬克西在去年選秀首輪被七六人挑中，原本打得分後衛，本季因為班西蒙斯（Ben Simmons）不肯上場，馬克西成為先發控衛出賽28場，繳出場均17分、3.4籃板、4.6助攻。七六人去年底與他簽下4年1215萬美元合約，最後兩年是球團選項，七六人今年10月已行使選擇權讓他留到2022-23球季。