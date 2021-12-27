民進黨基隆市議會黨團總召、議員鄭文婷宣布參選基隆市長、爭取黨內提名，近日驚傳其總召身份將被撤換，她深夜發文表示，近期和其他政黨議員為議題發聲，包括填海造陸、捷運等，沒想到遭黨內評論，並研議開鍘，為即將發生「政治霸凌」感到遺憾。

鄭文婷表示，這2天聽說自己「基隆市議會民進黨團總召」的身分要被撤換，心想「這天還是來了」，自從宣布參選基隆市長黨內初選開始，就被非常多朋友提醒，將面臨鋪天蓋的阻攔，但這都在預料內，特別是身為一個律師、女性政治工作者，怎麼會不知道正面對什麼樣的現實世界？

鄭文婷指出，她出生平凡家庭，自己不是政二代，在基隆沒有任何在地家族淵源，也沒有黨內派系支持，是不會拉黨結派抱大腿的孤鳥，三年前，基隆人願意給機會，成為仁愛區30年來第一個首次參選就當選的平民市議員，因此在幾個重要的市政議題上，不斷在議會發聲、辦理會勘、舉行記者會，為讓基隆更好。

鄭文婷說，最近公開提出基隆捷運路線建議、外木山填海造陸可能破壞海洋生態、要求天外天焚化爐應考慮停止燒外縣市垃圾、市府應花力氣作好垃圾分類及垃圾減量等，卻有聲音認為，不該跟其他政黨在街頭發文宣傳、舉辦記者會，甚至說出，「我跟敵人站在一起」，但自己在黨內尋求一場公平、健康而開放的競爭，真的這麼難嗎？出來爭取市長初選是錯的？

鄭文婷表示，這些年市議會裡，只要是對的提案都願意連署，從來不考慮是哪一黨派議員提出的案子，自己跟環境正義、民眾利益站在一起，不正是身為「民進黨團總召」該做的事嗎？但因為這樣被開鍘？

鄭文婷提及，黨團中所有議員同仁都是好朋友，知道他們或許是在巨大的壓力下，不得不同意拔除自己總召的頭銜，但不會為此感到難過，這一年還是會繼續在議會代表基隆市民的意志，為對的事情並肩前行，只為這場即將發生的「政治霸凌」感到遺憾。

她說，台灣解嚴後的民主運動已超過三十年，走到今天，這樣的事情不該發生在全台灣任何一個角落、不該發生在任何一個女性政治工作者身上，並相信未來台灣人、基隆人，不會再容忍有這樣的事情發生。