車用電子及通訊相關需求穩定，加上轉投資滬士電獲利貢獻，PCB廠楠梓電(2316)表示，明年第1季可望略優於今年同期，明年整體營運可望較今年個位數成長，由於楠梓電股價處於低檔，近兩日受到買盤力挺，股價連兩天漲停。

楠梓電近幾年努力優化產品結構，開發車用相關各式電子產品、物聯網相關應用模組及通訊產品等，並針對5G應用增加不同領域產品類型的比重，搭配持股約12.8%的滬士電獲利貢獻，讓公司近兩年業績未受全球新冠肺炎疫情太多影響表現穩定。

楠梓電受惠於營收成長及滬士電前3季貢獻約4.28億元(預期全年可貢獻約5.5億元到5.7億元)，前3季稅後盈餘為3.87億元，每股盈餘為2.14元；累計前11月合併營收為48.37億元，年增12.35%。

由於明年車載及通訊類5G相關基地台周邊設備用板需求穩定成長，楠梓電表示，明年第1季可望略優於今年同期，明年整體營運可望較今年個位數成長，公司已陸續向客戶調漲價格，以反應上游材料價格上揚，毛利率可望逐漸改善。