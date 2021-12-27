先前因為觸發聯盟健康與安全協議，整整休兵半個月都沒比賽的公牛明星後衛拉文，27日宣告解除聯盟協議重新復出，隨即攻下全場最高32分，外加5助攻、4籃板，帶領公牛113比105力退溜馬，勇奪3連勝，公牛目前20勝10敗，穩居東區第2。

其實在拉文缺席這段時間，公牛並未受到太大影響，因為雖有5場例行賽，其中3場卻告延期，剩下兩戰公牛分別擊敗湖人、火箭，如今隨著公牛逐漸遠離疫情所苦，所有主力也都陸續歸隊，反而是公牛總教練多諾凡觸發協議無法執教。

拉文不僅擁有投18中12的火燙手感，更在比賽中上演爆扣美技，看來就算在隔離治療期間，他也沒有放縱自己，充分展現職業球員態度，迪羅薩也幫公牛拿下24分，武切維奇16分、15籃板，今天反而換「球哥」朗佐鮑爾觸發協議停賽。

溜馬以利佛特27分、9助攻與4籃板表現較佳，透納也有19分進帳，杜阿特16分，沙波尼斯14分、16籃板及5助攻，賈斯汀哈勒戴10分，溜馬雖然屬於聯盟罕見並未出現觸發聯盟協議球員的球隊，卻沒利用這種另類優勢搶勝，目前14勝20敗，仍居東區第13。