視后天心出道超過25年，磨練至今成為橫跨戲劇、主持和唱片的全方位藝人，近年將事業重心放在戲劇上的她，多次榮獲金鐘獎肯定，可說辛苦有了代價；天心私下作風親民溫暖，不吝在社群上與粉絲分享日常，她昨(26)日PO出兩張年輕時的黑白證件照，25歲時短髮瀏海、18歲時長髮淡眉的清純模樣，一堆網友看了直讚：「太可愛了」、「根本沒變」，還有人歪樓說：「右邊像劉品言」。

天心昨(26)日PO出兩張年輕時的黑白證件照，寫道：「左邊約25歲，右邊確定18」，25歲的天心曾在華視演出《珍珠彩衣》的項明珠，左邊證件照中的她留著俐落短髮，身穿黑色白線圓領T恤，額頭覆有幾絲瀏海很有設計感，一抹微笑展現她在1998年拍攝《Body Code》之後幾年，從女孩蛻變為女人的自信，但也因剪了短髮造型，也讓她看起來比18歲還嫩。

右邊證件照的天心顯得較為青澀，18歲時的天心曾以本名吳天心出道，並發行首張唱片《散散步也可以》，在綜藝節目《百戰百勝》以童顏魔鬼身材受到注目，照片中的她長髮淡眉露出全額，帶點嬰兒肥的稚氣模樣，網友看了眼冒愛心直呼：「太可愛了」、「根本沒變」，也有人歪樓說：「18歲有李孝利的感覺」、「右邊那位是劉品言吧」、「18好像劉品言」。

天心（右）與劉品言過去一向被說有姊妹臉，終於首度合作《最佳利益2》。（群之噰傳播提供）

天心多才多藝，近年多將心思放在戲劇上，演出《我的完美男人》、《親愛的，我愛上別人了》、《一把青》、《最佳利益》、《俗女養成記2》等，都叫好叫座，也以《我的完美男人》拿下金鐘視后；新戲《最佳利益2-決戰利益》則將於2022年夏天推出。而她在感情上也沒空白，天心2016年終結黃金單身女身份，甜嫁南韓攝影師金榮敏，如今雖因疫情分隔兩地，但4年來夫妻感情始終甜蜜，羨煞不少人。

天心秀E級雙球走紅毯。（圖／廖映翔攝影）

天心和老公感情恩愛。（圖／翻攝自天心IG）

經常在IG分享生活點滴的天心，本(12)月初曾貼出搭捷運的自拍照，只見她一頭捲髮披散幾乎沒上妝，還戴著素色口罩與耳機十足低調，而在車廂裡滿滿都是人的情況下，天心透露她在座位上甩了個頭髮，不料一個用力過猛，腦袋直接砸在身後的鐵桿子上，發出驚天響聲，但她仍沒被認出，是因為臉擋住了，「謝謝口罩救我一命」，令粉絲們爆笑回「鐵桿沒事吧」，親民的日常令大家都想捕捉「野生天心」。