台股27日耶誕後再接大禮，不僅盤中再衝上萬八大關、漲逾百點，更再現十三千金股盛況，包括矽力-KY（6415）、信驊（5274）、大立光（3008）、力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）、AES-KY（6781）、富邦媒（8454）、旭隼（6409）、聯發科（2454）、緯穎（6669）、世芯-KY（3661）、亞德客-KY（1590）等。

氣動元件龍頭亞德客-KY 27日早盤開高後，歸隊千金行列，目前股價上漲4.17％，暫報1025元。同樣重返千金之列的，還有特殊應用晶片（ASIC）世芯-KY，目前股價暫報1015元，上漲2.42％。

法人指出，千金股風向與市場脈動息息相關。「高獲利」、「高成長性」為千金股的特性，也是支撐股價之所以能破千的重要原因，更重要的是，當盤面上千金股數量越多，代表多頭信心愈強，為市場行情熱絡的重要指標之一。