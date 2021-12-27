綜合媒體報導，民進黨台中補選參選人林靜儀25日在烏日舉行的造勢大會上表示，若非國民黨罷免掉前立委陳柏惟和搞公投，中二選區就不會3個月選3次。對此，藥師林士峰狠酸，說到選3次，高雄市長陳其邁去年補選時還說，光榮投3次，「怎麼輪到你參選，就變成一件麻煩事」。

對於林靜儀說法，林士峰今（27日）在臉書發文表示，他說民進黨候選人靜儀醫師，核四重啟跟藻礁遷移的公投，以及罷免陳柏惟都不是國民黨提的，民進黨員是不是不提「國民黨」，不搞批評甚至烏龍爆料，就不知道怎麼選贏對手了。

林士峰譏諷，說到選3次，林靜儀的同黨同志陳其邁曾說，光榮投3次，「怎麼輪到你參選，就變成一件麻煩事」。

去年高雄市長補選，當時身為民進黨高雄市長補選候選人的陳其邁，在去年8月中發布宣傳影片中表示，高雄已經吵吵鬧鬧、浪費2年，但全世界一直在進步，光復高雄，需要光榮投3次；陳其邁更強調，自己要用2年的時間，把4年的建設拚回來。