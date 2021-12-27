中選會主委李進勇日前多次公開表態反對公投綁大選，近日對於民進黨拋出2022年大選與修憲複決合併舉行，李進勇僅低調稱一切按照制度，與他支不支持無關。對此，國民黨立委林為洲痛批，李進勇如今不敢表態，執政黨自我矛盾，自己又打自己臉一次。

立法院內政委員會今邀請中央選舉委員會主委李進勇備詢；林為洲指出，他個人支持公投綁大選，也支持修憲複決綁大選，大家立場要一致，他的態度也一致，因此不管是複決或公投，都要有公民參與，越多公民參與越有代表性，更有民主的價值跟意義。

林為洲質疑，現在問題在於，公投綁大選的公投案才剛否決，所以2年內不能再提出公投案，現在2年內又可能要修憲，屆時修憲複決又要跟大選綁在一起，這是否會違反剛公投完的結論？會不會自我矛盾？

林為洲強調，執政黨態度要一致，現在2年內不能再提出要綁大選，執政黨要如何解套，現在提出修憲複決綁大選，根本就是自己打自己臉，並質問李進勇是否表態支持？

「這跟我支不支持沒有關係，一切按照制度來」李進勇表示，憲法修改是高度政治性的東西，當前法律不足，最好是《公投法》裡面能有詳細規定，但在沒有之前，只能用目前的增修條文以及立法院決議來辦理。

李進勇強調，公投案目前恢復到法律規定的狀態，而憲法複決的這個案子，目前《公投法》沒有明確的程序規定，而修憲複決需要立法院高度共識，在中選會執法機關是尊重立法院的決議。