據上海港統計，2021年預計完成貨櫃吞吐量4700萬標準箱，將連續12年位居全球第一。對於全球的港口碼頭來說，2021年持續的新冠疫情可謂挑戰重重，上海港為何能夠逆流而上、吞吐量如何破4700萬標箱？澎湃新聞報導，上港集團以「高可靠、高效率、世界先進水平」為目標，把洋山四期建成全球單體規模最大、智能化程度最高、擁有完全自主知識產權的全自動化貨櫃碼頭，打破國外壟斷，並實現技術反超，年吞吐量和作業效率均居世界自動化碼頭首位。

在洋山深水港四期碼頭，高高聳立且極富科技感的中控塔是整個港區的標誌性建築和運行中樞。

自2017年12月開港以來，洋山四期的規模不斷擴大、產能不斷釋放，一年躍上一個新台階，2018年達到201萬標準箱，2019年實現327萬標準箱，2020年突破420萬標準箱，實現了初期目標。開港三年多以來，生產管控系統運行穩定，生產效率屢創世界紀錄，岸橋最高台時量57.17自然箱／小時，單船平均台時量最高47.33自然箱，晝夜最高吞吐量20823.25TEU。生產作業實現本質安全和零排放，勞動環境極大改善，勞動生產率為傳統碼頭的213％。

洋山四期位於東海大橋以南，地處整個洋山深水港的最西側，依託顆珠山島及大、小烏龜島圍海填築形成，總用地面積223萬平方米，碼頭前沿自然水深大部分在11至15米。

四期共建設7個貨櫃泊位、貨櫃碼頭岸線總長2350米，設計年通過能力初期為400萬標準箱，遠期為630萬標準箱。放眼全球，規模如此之大的自動化碼頭一次性建成投運是史無前例的。

目前，投產設備規模為21台橋吊、108台軌道吊、110台自動導引車。根據規劃洋山四期最終將配置26台橋吊、120台軌道吊、130台自動導引車。

在洋山港四期碼頭，抬眼望去，2350米岸線上，第一排是高聳入雲的岸橋，其後是自動導引車，加上後方堆場上的全自動軌道吊，港區內車流不息，然而繁忙的港口內卻幾乎空無一人。

上港集團尚東分公司副總經理孫金余表示，與傳統貨櫃碼頭相比，洋山四期碼頭是一座高科技新型碼頭，貨櫃的裝卸轉運全部由智能設備完成。碼頭裝卸作業採用「遠程操控雙小車貨櫃橋吊＋軌道吊＋自動導引車」的生產方案，主要由碼頭裝卸、水平運輸、堆場裝卸的自動化裝卸設備及自動化碼頭生產管控系統構成。匯聚眾多先進科技的洋山港四期碼頭，小到扭鎖，大到岸橋，「無人碼頭」全是中國創造。

自動化裝卸設備為上海振華重工製造，橋吊、自動導引車、軌道吊等也均為中國製造。自動導引車（AGV）是船舶裝卸作業的重要運輸載體，洋山四期的鋰電池驅動AGV採用了當今最前沿的技術，除了無人駕駛、自動導航、路徑優化、主動避障外，還支持自我故障診斷、自我電量監控等功能。

通過地面上敷設的6萬多個磁釘引導，可以在繁忙的碼頭現場自如穿梭，並通過精密的定位準確到達指定停車位置。大容量鋰電池的使用讓AGV在滿電後可以持續運行8個小時；通過電池換電站內的換電機器人，只需6分鐘即可為一台AGV完成一次電池更換。

2021年6月25日，上港集團超遠程智慧指揮控制中心項目落地上海臨港新片區同盛物流園區，這是新一代智慧港口運營模式的重大突破。此舉意味著上海港的自動化、智慧化建設徵程將邁上新台階。

此項目以洋山四期自動化碼頭為應用場景，洋山四期是目前全球單體規模最大的全自動化碼頭，也是全球綜合智能程度最高的碼頭之一。碼頭岸線長2350米，擁有7個貨櫃深水泊位，目前已具備21台橋吊、108台軌道吊、125台AGV的生產規模。自2017年12月開港以來，碼頭貨櫃吞吐量穩步攀升，累計已突破1100萬標準箱。碼頭各項生產指標屢創新高，最高晝夜最高操作量突破21000標準箱，橋吊晝夜平均操作量屢次破千，有效檢驗了自動化碼頭的生產組織能力、設備和系統穩定性。

超遠程智慧指揮控制中心項目的實施，將岸橋與場橋遠程操控從碼頭現場轉移至臨港新片區同盛物流園區以及市區商務樓，遠程操作員可以在100多公里之外多點對洋山島上各種大型港機設備進行遠程操控，從根本上避免了往返洋山甚至外地碼頭現場的長時間通勤，操作員工作環境的安全性、舒適性都有了質的飛躍。同時，遠程操作界面的時延在百公裡外也僅在百微秒級別，大大提升遠程操作員的操作效率和「所見即所得」的舒適度。

上港集團相關負責人介紹，未來這一技術還可以用來改造傳統碼頭，實現所有碼頭作業人員坐在上海市區的辦公室內，就能保證上海港24小時高效運轉。進一步加速世界第一大港的數位化進程，進而更好實現港城聯動，助力上海城市數位化轉型。