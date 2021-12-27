教育部推動公共化教保服務，補助各縣市設立公共化幼兒園，桃園市政府申請新建的38所公共化幼兒園，預計110至113年可增加227班，其中大和及國強非營利幼兒園則已在110年落成開辦。

為持續擴大公共化教保服務，教育部國教署規劃將提前至112年（106至112年）達成累計增設3000班的目標值，此為過去16年（89至105年）的2.2倍，也是歷年來最大規模的增班量能，展現政府推動決心。

教育部國教署表示，挹注經費協助各直轄市、縣市政府增設公立幼兒園（班），除盤整既有空餘空間設置幼兒園外，對空間不足者則以爭取前瞻基礎建設特別預算及編列「少子女化對策計畫（107-113年度）」預算，補助各直轄市、縣市政府於學校空地、預定地或公有土地新建公共化幼兒園，以紓解空間不足困境。

教育部國教署指出，截至110年11月，已核定16個縣市，預計新建124所公共化幼兒園，將增加超過1萬6000名幼兒就讀公共教保服務的名額，包括桃園市政府申請新建的38所公共化幼兒園，預計110至113年可增加227班，其中大和及國強非營利幼兒園則已在110年落成開辦。

桃園市大和非營利幼兒園以「小精靈的村莊」為設計理念，以不同立面造型的小房子劃分出不同的活動空間及區塊，並透過開口設計，讓更多的光線和風在幼兒園中穿透流動，成為舒適明亮的活動空間。

大和非營利幼兒園外牆使用非高彩度的色彩，融合樹木及草坪開放地景，維持周遭公園景觀的整體規劃，並延伸幼兒園與公園及社區的互動；同時透過地坪鋪面的集中設置，保留最大限度的草地，讓孩童在安全遊玩的同時，心性也能自由的開闊發展。

教育部國教署表示，為能打造更適合幼兒學習的場域，國教署在核定補助縣市政府新建公共化幼兒園時，也要求規劃過程需有幼教幼保專家參與，以幼兒的角度進行規畫設計。